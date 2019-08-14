В Воронеж приходит 30-градусная жара

СЕГОДНЯ 10:22 2019-08-14T10:22:25+03:00

Если вы не успели насладиться этим летом, то у вас еще есть шанс наверстать упущенное Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

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Похоже, что лето одумалось и решило вернуть воронежцам придержанное в июле тепло. Как следует из прогнозов синоптиков, в ближайшие дни, до конца рабочей недели – минимум, в Воронеже будет жарко – до 30 – 32 градусов выше нуля. Немного более прохладными – 28 с плюсом – обещают быть выходные. В субботу и воскресенье в регионе с большой вероятностью пройдут грозы и короткие дожди.

В начале следующей недели жара пойдет на новый виток и опять достигнет тридцатиградусной отметки. Дожди, если и будут, то короткие. Согласно долгосрочным прогнозам, лето побудет у нас до начала сентября. А, может, задержится и еще.

ИСТОЧНИК KP.RU