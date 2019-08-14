2019-08-14T10:42:21+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям и юридическим лицам мгновенную бизнес-карту

Банк УРАЛСИБ предлагает новый продукт для представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей – мгновенную бизнес-карту
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Ее отличие от стандартной бизнес-карты состоит в сроках выдачи – получить такую карту можно всего за несколько минут.

Мгновенная бизнес-карта – универсальный инструмент для решения задач, который поможет существенно сэкономить время.Новая карта удобна для оплаты хозяйственных и бизнес-расходов, связанных с деятельностью компаний.С помощью мгновенной бизнес-картыможно:

вносить наличные на карту с зачислением их на расчетный счет;

закупать товары для бизнеса, а также оплачивать командировочные, представительские и другие расходы;

без предварительного заказа снимать наличные в банкомате любого банка

без комиссии совершать платежи в торговых точках и Интернете;

распоряжаться средствами, полученными в рамках кредита, с карты.

Мгновеннуюбизнес-карту могут получить новые клиенты сразу при открытии расчетного счета, а также действующие клиенты, которые еще не воспользовались стандартной бизнес-картой. Для того, чтобы оформить новую карту, необходимо заключить договор на выпуск в любом отделении Банка УРАЛСИБ.

Предприниматели получают круглосуточный доступ к средствам на карте и могут осуществлять оперативный контроль по всем операциям.

Карта является неименной, валюта выпуска – российские рубли. Тарифы на обслуживаниемгновенной бизнес-карты аналогичны тарифам по стандартной бизнес-карте.

Узнать подробности и получить консультации по продуктам и услугам Банка УРАЛСИБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии для юрлиц 8 800 700 77 16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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