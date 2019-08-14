2019-08-14T09:42:20+03:00
Происшествия

В подвале воронежской многоэтажки загорелся мусор

В тушении пожара принимали участие 24 спасателя
Елена ФЕДЯШЕВА
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Вечером в понедельник, 13 августа, в подвале пятиэтажного дома №7 по улице Домостроителей возник пожар. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 18.47. Для ликвидации пожара выехали 24 спасателя и шесть машин спецтехники. Они установили, что горит мусор на площади в 15 квадратных метров. С пожаром удалось справиться в течение часа. К счастью, в результате ЧП никто из жильцов многоэтажки не пострадал. Эвакуация также не потребовалась.

Очевидно, что одна из причин пожара - это халатность УК, которая допустила складирование мусора в подвальном помещении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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