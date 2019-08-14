В Воронежской области на затяжном подъеме заглох большегруз

СЕГОДНЯ 09:15 2019-08-14T09:15:49+03:00

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На 242 километре автодороги «Воронеж-Луганск» на подъеме, затрудняя движению встречного транспорта, встал грузовой автомобиль «ДАФ». У грузовика разрядился аккумулятор. Находившиеся в это время на маршруте патрулирования инспекторы ДПС - старший лейтенант полиции Алексей Всякий и лейтенант полиции Сергей Степаненко - поспешили на помощь. Один из инспекторов начал вручную регулировать движение, в то время как второй связался с ДРСУ и вызвал откуда к месту поломки трактор. Однако вытащить грузовик трактору оказалось не по силам.

Для зарядки аккумулятора пришлось доставить генератор. Только после этого «ДАФ» смог подняться на гору.

Водитель автомобиля и сотрудники дорожной службы поблагодарили инспекторов ГИБДД, которые в течение нескольких часов обеспечивали безопасность движения и оказали помощь в сложной дорожной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU