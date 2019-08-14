2019-08-14T08:18:39+03:00
Общество

В Воронеже на улице Кропоткина впервые появится асфальт

Дорогу построят при финансировании в рамках муниципальной программы и при поддержке депутатов
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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Цивилизация постепенно доходит и до внутриквартальных территорий Ленинского района. На днях началась подготовка к ремонту улицы Кропоткина (от улицы Пограничной до улицы Войкова), где на смену морально и физически устаревшим бетонным плитам придет современный асфальт.

Улица Кропоткина является важным связующим направлением между магистральными улицами Донбасской, Плехановской, 9 Января и множеством межквартальных проездов.

- К нам поступало много обращений от местных жителей и автомобилистов с просьбами о полноценном ремонте этого участка дороги, - рассказали в управе Ленинского района.

Сейчас на участке дороги уже демонтировали старые плиты. Работы финансируются по муниципальной программе «Развитие транспортной системы» и за счет средства, выделенных депутатам Воронежской городской Думы для решения наказов избирателей.

Реализуя поручение главы города о комплексном подходе к благоустройству, вдоль дороги построят тротуары, а в непосредственной близости к улице завершен ремонт дворов ул. Кропоткина, 1, 3 и ул. Войкова, 17.

ИСТОЧНИК KP.RU

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