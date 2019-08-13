В Воронеже мальчик, сидя на скейте, переезжал дорогу и едва не попал под маршрутку

СЕГОДНЯ 20:23 2019-08-13T20:28:04+03:00

Такая езда может закончиться трагедией. Фото: "Мой и твой Воронеж".

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В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили анонимный пост, в котором рассказали о похождениях школьников на вид класса четвертого-шестого.

По словам автора поста, ребята вышли из автобуса у педуниверситета, разлеглись на проезжей части, а потом заглядывали в маршрутки и просили отвезти их за бесплатно. Но особенно поразил один из мальчиков. Сидя на скейте, он выехал на середину «зебры». И чуть не попал под колеса одной из маршруток. Автор сообщения задался естественным вопросом, куда смотрят родители этих детей?

Напомним, инспекторы ГИБДД уже устали предупреждать – не отпускайте детей с приспособлениями, которые можно использовать в качестве транспортных средств, на оживленные магистрали. Но этот пост – еще один повод сделать вывод о том, что некоторым папам и мамам советовать бесполезно – все равно не прислушаются.

ИСТОЧНИК KP.RU