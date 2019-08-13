2019-08-13T19:57:17+03:00
Происшествия

В Воронежской области трактор упал с моста

ЧП случилось в Павловском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Трактор рухнул с приличной высоты.Трактор рухнул с приличной высоты.Фото: Подслушано в Павловске, ВКонтакте.
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В паблике «Подслушано в Павловске» выложили фото рухнувшего с моста над пересохшей рекой трактора «Маниту». Очевидец сообщил, что после ДТП водитель выбрался на дорогу, но вскоре ему стало плохо. Мужчину увезла скорая.

В региональном ГУ МВД рассказали подробности аварии. Она произошла около 16.30 на 7 километре дороги Павловск – Калач - Петропавловка. 31-летний житель Калачеевского района наехал на металлическое ограждение моста и улетел в кювет. Его привезли в Павловскую районную больницу и после обследования госпитализировали.

Полицейские выясняют, почему тракторист потерял контроль над машиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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