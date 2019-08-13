В Воронежской области бизнесмен обобрал семью с с 7 детьми, у которых погибла в ДТП мать

СЕГОДНЯ 17:48 2019-08-13T18:49:17+03:00

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Сотрудники прокуратуры Бобровского района раскрыли довольно мерзкую комбинацию, которую провернул местный предприниматель.

Началось все со смертельной аварии, случившейся 23 декабря в селе Шестаково Бобровского района. Там 34-летний водитель «Мицубиши-Галант» выехал на встречную полосу и врезался в «Ауди-100». «Мицубиши» выбросило на свою полосу, где он врезался в «десятку». 41-летняя женщина, сидевшая за рулем «Ауди-100», погибла. Она была матерью семерых детей. Ее муж, житель села Нижний Кисляй Бутурлиновского района, оказался в труднейшей ситуации.

Тут-то и «нарисовался» благодетель – тот самый бизнесмен. Он заявил несколько потерявшемуся от горя мужчине, что все сделает, чтобы он получил страховку в 150 тысяч рублей. Отцу, оставшемуся с семью детьми на руках, четверо из которых – младше 18 лет, было явно не до бумажек. И он согласился, подписав все предложенные бизнесменом документы. При этом предприниматель скрыл, что полагалась семье за потерю матери, была намного больше – 475 тысяч рублей. Так бизнесмен «заработал» себе на пустом месте 325 тысяч.

- Мужчина узнал о полной сумме выплат, полагающейся ему, случайно. Его обманул виновник ДТП, который написал расписку о том, что обязан отдать энную сумму, а потом решил ничего не перечислять. Отец семерых детей стал ходить по инстанциям и узнал, что его «развел» еще и предприниматель, - рассказал Александр Катцын, помощник прокурора Бобровского района. – В итоге нашим сотрудникам удалось признать сделку с бизнесменом ничтожной. Хотя предприниматель упирался, говорил, что если бы не он, мужчина вообще ничего не получил бы. В итоге деньги его обязали вернуть. Также в суд направили иск в отношении виновника аварии на компенсацию морального вреда в интересах несовершеннолетних детей погибшей женщины на сумму 1 млн. 600 тыс. рублей.

Остается добавить, что виновник ДТП сейчас отбывает 1,5 года в колонии-поселении. То есть, сидит себе практически в обычной деревне. Единственное неудобство – отлучаться оттуда нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU