Житель Воронежской области вонзил нож в брата из-за выпивки

СЕГОДНЯ 17:15 2019-08-13T17:15:52+03:00

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В Лискинской больнице прооперировали 30-летнего мужчину с ножевым ранением грудной клетки. Мать потерпевшего рассказала полицейским, что сына порезал родной брат.

Родственники выпивали в селе Нижнемарьино. Старший брат вдруг стал наезжать на младшего, что тот спрятал алкоголь и не собирается им делиться. Мужчины так поругались, что 37-летний мужчина кухонным ножом ударил младшего брата в грудь.

Подозреваемого задержали, он сознался, нож изъяли. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью старшему брату грозит до десяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU