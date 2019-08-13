Житель Воронежской области вонзил нож в брата из-за выпивки
Родственник требовал спиртного
Изменить размер текста:
В Лискинской больнице прооперировали 30-летнего мужчину с ножевым ранением грудной клетки. Мать потерпевшего рассказала полицейским, что сына порезал родной брат.
Родственники выпивали в селе Нижнемарьино. Старший брат вдруг стал наезжать на младшего, что тот спрятал алкоголь и не собирается им делиться. Мужчины так поругались, что 37-летний мужчина кухонным ножом ударил младшего брата в грудь.
Подозреваемого задержали, он сознался, нож изъяли. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью старшему брату грозит до десяти лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU