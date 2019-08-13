2019-08-13T16:54:11+03:00
Общество

В Воронеже День знаний перенесли на 2 сентября

1 сентября в этом году приходится на воскресенье
Юрий КОЗЛОВ
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Радоваться Дню знаний школьники будут 2 сентября.Радоваться Дню знаний школьники будут 2 сентября.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Логичное решение приняли городские власти по поводу Дня знаний. В этом году 1 сентября приходится на воскресенье. Привычный ритм жизни не стали ломать даже для Дня знаний. В мэрии сообщили, что праздничные линейки пройдут в понедельник, 2 сентября. Впрочем, никто не может припомнить, чтобы когда-нибудь торжества не переносили в случае, если они попадают на воскресенье.

Суббота – другое дело. Напомним, в 2018 году 1 сентября переносить на понедельник не стали, сославшись на то, что у школьников «шестидневка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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