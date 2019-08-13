В Ленинском районе Воронежа изъяли из продажи больше 800 кг опасных овощей, фруктов, арбузов и дынь

СЕГОДНЯ 16:27 2019-08-13T16:27:38+03:00

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В Ленинском районе в сезон урожая плодоовощной продукции активизировалась незаконная продажа с толков и машин. В связи с этим сотрудники управы проводят совместные с полицией рейды, в ходе которых не только составляют протоколы на предпринимателей, но и изымают из оборота продукцию. Вернуть свой товар продавцы-нарушители смогут только после решения суда.

- Также все они заплатят административные штрафы и оплатят издержки по транспортировке и хранению изъятой продукции, - отметили в управе Ленинского района.

В ходе очередного рейда проверяющие изъяли рекордное количество овощей, фруктов и бахчевых культур - 827 кг.

- При проверке, у торговавших граждан не обнаружилось ни одного документа, подтверждающего происхождение товара, его безопасность. На торговых точках не соблюдались элементарные санитарные нормы и правила. Это еще раз подчеркивает опасность явления для жителей и гостей города, - рассказали участники рейда.

ИСТОЧНИК KP.RU