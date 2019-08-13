Воронежец пригласил прохожего выпить в своем авто, а тот угнал у него машину

СЕГОДНЯ 16:13 2019-08-13T16:13:51+03:00

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Истина «не пей с кем попало» в Воронеже работает слабо. Сначала делят бутылку с первым встречным, а потом бегут в полицию за помощью. На днях так случилось с 32-летним воронежцем. Он пришел к правоохранителям заявить об угоне.

Выяснилось, потерпевший выпивал в салоне своего авто с первым встречным – буквально только познакомился и сразу решил обмыть встречу с приятным человеком. Но новоиспеченный приятель через некоторое время начал вести себя агрессивно. В итоге хозяин авто испугался и выскочил из машины. А собутыльник уехал на его «Ниссан Тиида».

Угонщика быстро вычислили по камерам видеонаблюдения: 26-летнего подозреваемого, ранее судимого, задержали. В полиции он признался, что на угнанном автомобиле отправился к родителям в Новоусманский район, в селе Рождественская Хава попал в ДТП, допустив наезд на забор дачного участка, после чего бросил разбитую машину.

За угон ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU