Воронежский «Театр равных» готовит премьеру по Зощенко

СЕГОДНЯ 14:59 2019-08-13T15:00:08+03:00

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VI сезон воронежского «Театра равных» обещает быть насыщенным. Инклюзивная труппа собирается поставить три новых спектакля. В середине сентября артисты покажут воронежцам «Граждане, или Прелести культуры». Сатирическую историю о жизни, судьбах, мыслях и окружающих людях по рассказам Михаила Зощенко ставит Александр Сидоренко. В планах труппы также «Гоголь страшно смешно», над которым будет работать Никита Рак, и «Эти свободные бабочки» в постановке Николая Кодинова.

Кроме того, в сентябре Театр равных отправится в масштабный гастрольный тур по городам Воронежской области: в Борисоглебске, Бутурлиновке, Острогожске Нововоронеже, Павловске и Семилуках артисты покажут «Дела семейные», а также проведут мастер-классы и консультации со специалистами, работниками культуры и психологами, готовыми создать инклюзивные театры на базе местных учреждений. А в октябре труппа отправится в Калугу, Брянск и Смоленск, где покажет спектакль «Дела семейные» в рамках программы «Театр+Общество».

А пока «Театр равных» собирается на V международный фестиваль особенного зрителя «Одинаковыми нам быть необязательно», где 25 августа покажет «Дела семейные» в Чувашском институте культуры и проведет ряд мастер-классов по актерскому мастерству и технике речи.

ИСТОЧНИК KP.RU