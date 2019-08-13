В центре Воронежа на дорогу рухнули два столба

СЕГОДНЯ 14:17 2019-08-13T14:18:01+03:00

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Во вторник, 13 августа, около двух часов ночи на проспекте Революции у дома № 25 рухнули два электрических столба. Причем их выдернуло, как говорится, с корнем. Столбы перекрыли дорогу. К счастью, в это время мимо на машине никто не проезжал, иначе могла бы случиться трагедия.

- Столбы убрали. Сейчас выясняем, из-за чего они рухнули, - рассказали в управлении информации мэрии Воронежа. – Варианта два – либо случилось ДТП, и какая-нибудь крупногабаритная машина их сильно зацепила. Или просто они, так сказать, отжили свой век. Тогда вопросы возникают к организации, которая их должна обслуживать. Впрочем, пока все это только предположения. Точную причину падения столбом выясним в ходе начавшейся проверки обстоятельств ЧП. По поводу проблем с электроснабжением в этом районе никто не обращался.

ИСТОЧНИК KP.RU