В Воронеже пенсионерка перевела мошенникам почти 200 тыс, чтобы получить 400 тыс рублей

СЕГОДНЯ 14:10 2019-08-13T14:10:17+03:00

Всего за день аферисты вытянули из жителей региона 1,3 млн рублей

Изменить размер текста: A A

Атаки аферистов на воронежцев продолжаются. За 12 августа в Воронежской области жертвами мошенников стали трое. В совокупности у них вытянули 1,3 млн рублей. Обманывали под предлогом получения денежного сертификата, продажи товаров и торговли на бирже.

В Воронеже 69-летняя бабушка перевела на счет мошенников 195 тысяч рублей. Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка, сообщил, что у нее открыта ячейка, в которой 400 тысяч рублей, но чтобы их получить, необходимо оплатить издержки. И доверчивая пенсионерка в течение двух дней перевела на представленные ей реквизиты почти 200 тыс. И обещанных денег не получила, и своих лишилась.

Не доверяйте бесплатному сыру в мышеловке и предупредите своих пожилых родственников. Не сообщайте никому пароли от банковских карт. Будьте бдительны, совершая переводы при интернет-покупках.

ИСТОЧНИК KP.RU