В Центральном районе Воронежа собираются вырубить 249 деревьев

СЕГОДНЯ 13:47 2019-08-13T13:51:41+03:00

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Сотрудники управы Центрального района сообщили о планах по ликвидации аварийных деревьев. В августе-сентябре собираются вырубить 249 деревьев, которые того и гляди могут рухнуть на пешеходов или проезжающие автомобили. Это тополя, клены, ясени, липы, вязы, березы и каштаны. Также будут приводить в порядок еще 211 деревьев. На кленах, каштанах и ясенях сделают обрезку сухих ветвей. Особое внимание в этом плане уделят деревьям, закрывающим дорожные знаки.

Деревья будут пилить и обрезать на проспекте Революции, улицах Володарского, Комиссаржевской, Кольцовской, Коммунаров, Карла Маркса, Никитинской, Студенческой, Пушкинской, Революции 1905 года, Фридриха Энгельса, Театральной, Феоктистова, Чайковского, 20 лет ВЛКСМ, Березовой Роще, Ломоносова, Морозова, Тимирязева, Дурова, Калинина, Вавилова, Танкиста Серебрякова. Работы также планируют еще на 60 более мелких улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU