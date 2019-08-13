СЕГОДНЯ 13:32 2019-08-13T13:32:35+03:00

Можно сходить на уличные концерты

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В Воронеже отметят День флага России. 22 августа молодежная акция «Белый. Синий. Красный» начнется в 15.00 на остановках Советского района и в сквере «Роща Сердца» (ул.Жукова, 12в) и в 17.00 в парке у ТРЦ «Арена» (б.Победы, 23б).

Концерт, посвященный Дню российского флага, запланирован 23 августа в 18.00 в парке Шинников. В парке имени Дурова (ул.Ворошилова, 1м) праздничная программа пройдет 24 августа в 18.00. Выступят творческие коллективы детского центра «Царство-Государство» - театральная студия, вокалисты и танцоры.

Праздничные мероприятия также состоятся в библиотеках и ДК.

ИСТОЧНИК KP.RU