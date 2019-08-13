Мужчину, порезавшего ножом соседку под Воронежем, выпустили под подписку о невыезде

СЕГОДНЯ 13:21 2019-08-13T17:00:57+03:00

В тот день от его кулаков пострадали еще несколько жительниц Новой Усмани

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Стали известны подробности инцидента, произошедшего воскресным днем, 11 августа, в одном из многоквартирных домов в Новой Усмани. Как мы сообщали раньше, в этот день на двух женщин с шестилетним малышом напал пьяный сосед в тот момент, когда семья выходила из квартиры. В руках 66-летнего мужчины был нож. Им пенсионер нанес ранение головы бабушке малыша. Мама ребенка смогла отбиться от ножа, но ее хулиган несколько раз ударил руками. Все это происходило на глазах испуганного ребенка.

На крики женщин прибежали соседи и оттащили дебошира. Позже выяснилось, что в тот день от его кулаков пострадали еще несколько жительниц дома. Они, как и их соседки, написали на пенсионера заявление в полицию. Хулигана задержали в день нападения и трое суток держали в изоляторе. Стражам правопорядка, протрезвев, мужчина рассказал о причинах своего поступка:

- Находясь под действием алкоголя, он начал «наводить порядок» в подъезде, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – На этой почве и произошел конфликт. Ранее мужчина проблем с законом не имел.

Во вторник, 13 августа, хулигана отпустили домой под подписку о невыезде. Поскольку, согласно закону, содержать его под стражей без решения суда дольше нельзя.

- Продолжается проверка, - добавили в полиции. – Сейчас мы ждем результатов экспертизы о причиненном вреде здоровью, на основании них будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» или «Угроза убийством». Пока в отношении задержанного составили только административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU