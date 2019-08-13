2019-08-13T13:18:37+03:00
Общество

В Воронежской области 12 детсадов не имели связи с пожарной охраной

Ее придется установить через суд
Ярослав ИВАНОВ
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Лискинский суд постановил в принудительном порядке установить средства связи с пожарной охраной в дошкольных образовательных организациях. Нарушения в сфере обеспечения пожарной безопасности выявили прокурорские сотрудники в 12 местных детсадах. Пожарная сигнализация есть, но она не имеет технической возможности автоматически (без участия персонала) передать сигнал о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны.

Согласно решению суда, в течение двух месяцев руководство 12 детсадов должно оборудовать объекты системой пожарной сигнализации, обеспечивающей подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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