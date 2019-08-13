В Воронеже открывается выставка о местных театрах

СЕГОДНЯ 12:17 2019-08-13T12:24:45+03:00

Посмотреть ее можно будет в краеведческом музее

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15 августа в краеведческом музее (ул. Плехановская, 29) откроется новая выставка. Экспозицию «Воронежская театральная мозаика» посвятили Году театра в России.

Проект представит материалы по истории пяти профессиональных воронежских театров - Кольцовского, театра оперы и балета, театра юного зрителя, театра кукол и Камерного театра. Посетители увидят архивные снимки ведущих театральных актеров столицы Черноземья, рассмотрят их личные вещи, дипломы, театральные костюмы и реквизит. Выставка собрала программки спектаклей, афиши, буклеты, эскизы декораций к спектаклям.

ИСТОЧНИК KP.RU