В Воронеже открывается выставка о местных театрах
Посмотреть ее можно будет в краеведческом музее
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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15 августа в краеведческом музее (ул. Плехановская, 29) откроется новая выставка. Экспозицию «Воронежская театральная мозаика» посвятили Году театра в России.
Проект представит материалы по истории пяти профессиональных воронежских театров - Кольцовского, театра оперы и балета, театра юного зрителя, театра кукол и Камерного театра. Посетители увидят архивные снимки ведущих театральных актеров столицы Черноземья, рассмотрят их личные вещи, дипломы, театральные костюмы и реквизит. Выставка собрала программки спектаклей, афиши, буклеты, эскизы декораций к спектаклям.
ИСТОЧНИК KP.RU