2019-08-13T11:49:03+03:00
Происшествия

Воронежец поджег дверь соседу, приревновав его к своей сожительнице

Теперь ему грозит до пяти лет заключения
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже по горячим следам нашли поджигателя.

С заявлением в полицию пришел 34-летний житель Коминтерновского района: ему ночью подожгли входную дверь. Никто не пострадал, но ущерб мужчина оценил в 250 тысяч рублей.

Под подозрение попал 43-летний сосед потерпевшего. В отделе полиции он признался, что приревновал свою гражданскую супругу к соседу и решил таким образом проучить соперника.

За умышленные повреждение чужого имущества подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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