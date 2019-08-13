Воронежец поджег дверь соседу, приревновав его к своей сожительнице
Теперь ему грозит до пяти лет заключения
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В Воронеже по горячим следам нашли поджигателя.
С заявлением в полицию пришел 34-летний житель Коминтерновского района: ему ночью подожгли входную дверь. Никто не пострадал, но ущерб мужчина оценил в 250 тысяч рублей.
Под подозрение попал 43-летний сосед потерпевшего. В отделе полиции он признался, что приревновал свою гражданскую супругу к соседу и решил таким образом проучить соперника.
За умышленные повреждение чужого имущества подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU