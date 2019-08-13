Под Воронежем погиб 92-летний автомобилист, выехавший на встречку

СЕГОДНЯ 11:12 2019-08-13T11:13:46+03:00

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За 12 августа в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 100 ДТП, большинство из которых произошли в столице Черноземья - 65. В девяти авариях 11 человек получили ранения, один погиб.

Смертельная авария произошла в пять вечера в Россоши. 92-летний водитель на «ВАЗ-2103» выехал на встречку, где его машина столкнулась с «Рено-Флюенс», которым управлял 42-летний мужчина.

Пенсионера с травмами отправили в больницу, где он скончался. Сотрудники полиции устанавливают причины аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU