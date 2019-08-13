2019-08-13T10:58:38+03:00
Происшествия

На Московском проспекте в Воронеже столкнулись четыре машины и автобус

Пострадала одна из автомобилисток
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
фото ГУ МВД России по Воронежской области.фото ГУ МВД России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

12 августа масштабная авария произошла на Московском проспекте в Воронеже. Около девяти вечера у остановки «Рабочий проспект» столкнулись автобус и несколько иномарок.

По предварительным данным полиции, водитель автовышки ЗиЛ, следовавший в сторону центра, при перестроении из средней полосы в крайнюю левую не убедился в безопасности маневра и вытеснил на встречку «Рено Сандеро», который там врезался в кроссовер «Пежо», а тот в свою очередь - в «Опель», а потом отлетел в автобус № 90, который следовал в направлении центра города.

фото ГУ МВД России по Воронежской области.

фото ГУ МВД России по Воронежской области.

На место ДТП выезжали пожарная машина и «скорая» - медицинская помощь потребовалась автомобилистке, которая управляла «Пежо».

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

фото ГУ МВД России по Воронежской области.

фото ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Воронежем погиб 92-летний автомобилист, выехавший на встречку
У жительницы Воронежской области в дороге от машины отлетело колесо
На окраине Воронежа собачник нашел полуразложившийся труп
Сенатор Сергей Лукин: Дистанционные сделки с недвижимостью станут более безопасными
Воронежцам расскажут о городе-крепости
С 18-летием: в Воронеже снова подсветят телебашню
Под Воронежем на двух женщин с ребенком напал вооруженный ножом сосед
Воронежцы почтили память моряков, погибших на атомной подлодке «Курск»
Воронежская узница концлагеря живет в доме, где течет с потолка и рушатся стены
Воронежский гаишник завоевал еще две «бронзы» на Всемирных играх полицейских и пожарных
Стала известна возможная причина обрушения качелей, придавивших 11-летнего мальчика
В Воронежской области проходят масштабные комплексные мобилизационные учения
В Воронеже поймали серийного грабителя-наркомана, нападавшего на женщин
В Воронеже ищут 15-летнего подростка
Воронежский санаторий имени Дзержинского подготовил на золотую осень две суперакции
Воронежцев научат выбирать молочку без заменителя жира
В Воронежской области число смертей от отравлений грибами увеличилось до семи
В Воронежском заповеднике прошел День памяти Василия Пескова
Попытка сдать квартиру стоила жительнице Воронежа 50 тысяч рублей
Замруководителя воронежского департамента труда лишилась должности из-за утраты доверия
На одной из улиц Воронежа перекроют движение на 1,5 месяца
Сбербанк снижает ставки по ипотеке с господдержкой для семей с детьми
В Воронежской области школьник попал в реанимацию после того, как на него упали качели
Госавтоинспекция раскрыла итоги сплошных проверок воронежских водителей
Почти 190 миллионов рублей потратят на новый детсад в Воронежской области
В дни домашних матчей ХК «Буран» в Воронеже будут перекрывать улицу К.Маркса
В Воронежской области отыскали водителя, который сбил пешехода и скрылся