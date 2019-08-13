На Московском проспекте в Воронеже столкнулись четыре машины и автобус

СЕГОДНЯ 10:44 2019-08-13T10:58:38+03:00

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12 августа масштабная авария произошла на Московском проспекте в Воронеже. Около девяти вечера у остановки «Рабочий проспект» столкнулись автобус и несколько иномарок.

По предварительным данным полиции, водитель автовышки ЗиЛ, следовавший в сторону центра, при перестроении из средней полосы в крайнюю левую не убедился в безопасности маневра и вытеснил на встречку «Рено Сандеро», который там врезался в кроссовер «Пежо», а тот в свою очередь - в «Опель», а потом отлетел в автобус № 90, который следовал в направлении центра города.

фото ГУ МВД России по Воронежской области.

На место ДТП выезжали пожарная машина и «скорая» - медицинская помощь потребовалась автомобилистке, которая управляла «Пежо».

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

фото ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU