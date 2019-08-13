Сенатор Сергей Лукин: Дистанционные сделки с недвижимостью станут более безопасными
Поясняя суть закона, поддержанного парламентариями в ходе последнего заседания весенней сессии Совета Федерации, сенатор Сергей Лукин отметил:
- Согласно действующему законодательству, россияне могут подать документы на государственную регистрацию права на объект недвижимости в удаленном порядке. Для этого достаточно заявления, подписанного электронной подписью собственника, которая предполагает выдачу удостоверяющим центром сертификата ключа проверки. На практике существует риск получения ключа проверки неправомочным лицом, которое в итоге может завладеть квартирой. Принятый закон устанавливает, что использовать электронную подпись гражданина можно будет только с его письменного согласия.
ИСТОЧНИК KP.RU