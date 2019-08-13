Сенатор Сергей Лукин: Дистанционные сделки с недвижимостью станут более безопасными

СЕГОДНЯ 09:29 2019-08-13T09:29:14+03:00

13 августа вступают в силу изменения в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», призванные защитить граждан от мошенничества с использованием цифровой подписи при сделках с жильем

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Поясняя суть закона, поддержанного парламентариями в ходе последнего заседания весенней сессии Совета Федерации, сенатор Сергей Лукин отметил:

- Согласно действующему законодательству, россияне могут подать документы на государственную регистрацию права на объект недвижимости в удаленном порядке. Для этого достаточно заявления, подписанного электронной подписью собственника, которая предполагает выдачу удостоверяющим центром сертификата ключа проверки. На практике существует риск получения ключа проверки неправомочным лицом, которое в итоге может завладеть квартирой. Принятый закон устанавливает, что использовать электронную подпись гражданина можно будет только с его письменного согласия.

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ИСТОЧНИК KP.RU