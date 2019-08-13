Воронежцам расскажут о городе-крепости

СЕГОДНЯ 09:13 2019-08-13T09:13:23+03:00

И другие исторические факты можно узнать на уличной экскурсии

Изменить размер текста: A A

Очередная бесплатная экскурсия пройдет в столице Черноземья в пятницу, 16 августа.

- Участникам прогулки расскажут о первом упоминании Воронежа в летописях, о «городе-крепости» из Дозорной книги, о том, какие улицы и здания хранят память о трагических событиях, происходивших в городе, о знаменитых воронежцах в истории России и многом другом, - сообщили в Туристско-информационном центре Воронежа.

Экскурсия стартует в 18.00 от главного корпуса ВГУ (Университетская пл., 1). Записаться можно по телефону 8 (960) 127-19-92.

ИСТОЧНИК KP.RU