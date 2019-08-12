2019-08-12T20:08:57+03:00
Происшествия

Под Воронежем на двух женщин с ребенком напал вооруженный ножом сосед

Причиной агрессии мужчины стал бытовой конфликт
Елена ФЕДЯШЕВА
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Подозреваемого задержалиПодозреваемого задержалиФото: из архива «КП»
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В воскресенье, 11 августа, в одном из домов Новой Усмани в Воронежской области произошло ЧП. В тот момент, когда две женщины (мама и бабушка) около трех часов дня выходили на прогулку с маленьким ребенком из свой квартиры, на лестничной площадке их встретил агрессивный сосед. В руках у мужчины был нож. Женщины попытались спрятаться в квартире, но нападавший ворвался внутрь помещения и принялся размахивать холодным оружием. Под руку попала бабушка, ей мужчина порезал лицо.

На крик прибежали соседи и обезвредили хулигана. Пострадавшую женщину госпитализировали. Ее состояние не известно. В понедельник, 12 августа, потерпевшие написали заявление в полицию.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, причиной ЧП стал ранее возникший между соседями конфликт на бытовой почве. Сейчас подозреваемого задержали. По факту происшедшего проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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