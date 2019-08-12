2019-08-12T19:44:20+03:00
Общество

Воронежцы почтили память моряков, погибших на атомной подлодке «Курск»

Горожане возложили цветы на мемориал Коминтерновского кладбища и провели траурный митинг
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Коминтерновского районафото управы Коминтерновского района
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12 августа на Коминтерновском мемориальном кладбище прошел траурный митинг, посвященный 19-летней годовщине гибели 118 моряков подводной лодки «Курск». Перед митингом отслужили панихиду по погибшим, на которой присутствовали представители управы Коминтерновского района, родственники и друзья погибших героев, ветераны военно–морского флота, члены региональной общественной организации «Колыбель русского флота», а также руководитель музея ВМФ в Воронеже Михаил Бобрешов.

Выступавшие на траурном митинге отмечали, что профессия моряка-подводника - одна из самых опасных и ответственных среди военных профессий. А руководитель музея военно–морского флота Михаил Бобрешов рассказал, что в музее, созданном в 2000 году, когда затонул атомный подводный ракетный крейсер «Курск», хранятся личные вещи, погибших моряков – подводников, а так же фрагмент торпеды с атомохода.

В завершении траурного митинга, его участники возложили цветы на мемориал, где начертаны слова «Храни, Россия память о героях, о каждом сыне, смерть принявшем в море, о каждом верном сердце моряка, храни, Россия, память навсегда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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