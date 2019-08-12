Воронежский гаишник завоевал еще две «бронзы» на Всемирных играх полицейских и пожарных
На XVIII Всемирных играх полицейских и пожарных в китайском городе Ченду 42-летний инспектор ГИБДД Вадим Фетисов завоевал уже четыре медали. К золоту и бронзе он добавил еще две медали.
В четвертый день игр Фетисов стал третьим на дистанции 100 метров вольным стилем, уступив только спортсменам из Испании и Китая. Потом воронежский капитан полиции прибавил к своей богатой коллекции еще и бронзу в комбинированной эстафете в составе российской команды. Первое место – у сборной Китая, второе – у спортсменов из Гонконга.
Фетисов будет участвовать еще в пяти дистанциях и имеет хорошие шансы продолжить добычу медалей.
ИСТОЧНИК KP.RU