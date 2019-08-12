2019-08-12T18:41:48+03:00
Происшествия

Стала известна возможная причина обрушения качелей, придавивших 11-летнего мальчика

ЧП случилось в поселке Колодежное Подгоренского района Воронежской области
Юрий КОЗЛОВ
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По словам очевидцев, рухнули столбы, поддерживавшие качели.По словам очевидцев, рухнули столбы, поддерживавшие качели.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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Стали известны подробности ЧП в селе Колодежное. Напомним, во время фестиваля «Казачье братство», проходившего в пятницу, 9 августа, на 11-летнего мальчика рухнули качели. Ребенок оказался в отделении реанимации Россошанской районной больнице.

- Я был свидетелем того, что к мальчику быстро подбежали, оказали ему помощь, сделали укол. На фестивале дежурила скорая, которая отвезла ребенка в больницу. Визуально мальчик был в сознании, у него вроде бы сломана левая нога, но официальный диагноз, естественно, сказать не могу, - сообщил Олег Покусаев, референт главы администрации Подгоренского района.

Очевидцы ЧП говорят, что на широкие качели село слишком много народу. Ленточные тросы, на которых они были подвешены, выдержали, а столбы, вроде бы тоже далеко не ветхие, сломались. Мальчик не успел вовремя спрыгнуть, и качели рухнули на него.

Впрочем, окончательно причины обрушения качелей выяснят только в ходе проверки Следственного комитета. Очевидно, что они будут выяснять в том числе и соблюдение правил техники безопасности при установке качелей и кто за это отвечал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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