2019-08-12T17:29:30+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали серийного грабителя-наркомана, нападавшего на женщин

Злоумышленник срывал с дам золотые украшения
Елена ФЕДЯШЕВА
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Подозреваемый содержится в изолятореПодозреваемый содержится в изолятореФото: из архива «КП»
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В августе этого года сразу несколько жительниц Воронежа стали жертвами нападений неизвестного грабителя. Злоумышленник среди бела дня подкрадывался к дамам и срывал с них золотые цепочки.

Оперативники смогли установить личность подозреваемого, тщательно изучив записи с камер видеонаблюдения. Им оказался 35-летний неоднократно судимый житель Советского района. Злоумышленника задержали по месту прописки. Он признался полицейским в совершении грабежей, при этом рассказал, что сдавал добычу в ломбард, а на вырученные деньги покупал наркотики.

Полицейские уже установили причастность подозреваемого к двум случаям грабежа, совершенным на территории Железнодорожного и Левобережного районов. Причиненный ущерб составил 50 тысяч рублей. Сейчас отрабатывается причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям.

В отношении задержанного возбудили уголовные дела по статье «Грабеж», его самого заключили в изолятор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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