В Воронеже ищут 15-летнего подростка

СЕГОДНЯ 16:57 2019-08-12T16:57:22+03:00

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Поисковики и полиция просят воронежцев помочь в розыске 15-летнего Дениса Александровича Колядченкова, который пропал 1 августа этого года. Последний раз его видели на улице Южно-Моравской в Советском районе.

Приметы подростка: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые прямые, челка высветленная.

Был одет в темно-синюю футболку, черные брюки и черные кроссовки.

Всех, кому что-то известно о Денисе, просят сообщить по телефонам: 8-960-131-97-08, 112 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU