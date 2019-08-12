В Воронеже ищут 15-летнего подростка
Денис Колядченков пропал 1 августа
фото со страницы сообщества "Поисково-спасательный отряд "Черноземье" соцсети "Вконтакте"
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Поисковики и полиция просят воронежцев помочь в розыске 15-летнего Дениса Александровича Колядченкова, который пропал 1 августа этого года. Последний раз его видели на улице Южно-Моравской в Советском районе.
Приметы подростка: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые прямые, челка высветленная.
Был одет в темно-синюю футболку, черные брюки и черные кроссовки.
Всех, кому что-то известно о Денисе, просят сообщить по телефонам: 8-960-131-97-08, 112 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU