2019-08-12T16:24:01+03:00
Общество

Воронежский санаторий имени Дзержинского подготовил на золотую осень две суперакции

Посетителей ждут оздоровительные программы по приятным ценам
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

До 1 сентября осталось меньше трех недель. Многие перед началом учебного года успели отдохнуть на море, набраться сил и укрепить иммунитет. Но кто-то не смог найти необходимое время на полноценный отпуск. Однако не стоит огорчаться – синоптики обещают хорошую погоду, а как ее использовать по максимуму, знают в санатории им. Ф.Э. Дзержинского.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стала известна возможная причина обрушения качелей, придавивших 11-летнего мальчика
В Воронежской области проходят масштабные комплексные мобилизационные учения
В Воронеже поймали серийного грабителя-наркомана, нападавшего на женщин
В Воронеже ищут 15-летнего подростка
Воронежцев научат выбирать молочку без заменителя жира
В Воронежской области число смертей от отравлений грибами увеличилось до семи
В Воронежском заповеднике прошел День памяти Василия Пескова
Попытка сдать квартиру стоила жительнице Воронежа 50 тысяч рублей
Замруководителя воронежского департамента труда лишилась должности из-за утраты доверия
На одной из улиц Воронежа перекроют движение на 1,5 месяца
Сбербанк снижает ставки по ипотеке с господдержкой для семей с детьми
В Воронежской области школьник попал в реанимацию после того, как на него упали качели
Госавтоинспекция раскрыла итоги сплошных проверок воронежских водителей
Почти 190 миллионов рублей потратят на новый детсад в Воронежской области
В дни домашних матчей ХК «Буран» в Воронеже будут перекрывать улицу К.Маркса
В Воронежской области отыскали водителя, который сбил пешехода и скрылся