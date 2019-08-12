Воронежский санаторий имени Дзержинского подготовил на золотую осень две суперакции
Посетителей ждут оздоровительные программы по приятным ценам
.
Изменить размер текста:
До 1 сентября осталось меньше трех недель. Многие перед началом учебного года успели отдохнуть на море, набраться сил и укрепить иммунитет. Но кто-то не смог найти необходимое время на полноценный отпуск. Однако не стоит огорчаться – синоптики обещают хорошую погоду, а как ее использовать по максимуму, знают в санатории им. Ф.Э. Дзержинского.
ИСТОЧНИК KP.RU