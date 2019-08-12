Воронежский санаторий имени Дзержинского подготовил на золотую осень две суперакции

СЕГОДНЯ 16:24 2019-08-12T16:24:01+03:00

Изменить размер текста: A A

До 1 сентября осталось меньше трех недель. Многие перед началом учебного года успели отдохнуть на море, набраться сил и укрепить иммунитет. Но кто-то не смог найти необходимое время на полноценный отпуск. Однако не стоит огорчаться – синоптики обещают хорошую погоду, а как ее использовать по максимуму, знают в санатории им. Ф.Э. Дзержинского.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU