Воронежцев научат выбирать молочку без заменителя жира

СЕГОДНЯ 16:21 2019-08-12T16:21:25+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Воронежской области с 12 по 25 августа проводит «горячую линию» по правилам выкладки молочных и молокосодержащих продуктов в торговых залах магазинов и других местах продажи. В частности сотрудники ведомства разъяснят, как правильно выбрать продукцию без заменителя молочного жира, на что обращать внимание при чтении этикеток. Все интересующие вас вопросы на эту тему можно задать по телефону: 8-800-700-92-84 в рабочие дни с 10-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 12-45).

Также граждане могут позвонить по телефонам «горячих линий» территориальных отделов Управления:

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах: 8(47346) 2-08-29, 8(47346) 2-77-17, 8(47361) 2-26-65;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах: 8(47354) 6-38-22;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах:

8(47363) 2-21-73;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах: 8(47391) 4-56-46;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах: 8(47341) 5-41-51;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах: 8(47362) 2-48-93;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах: 8(47396) 2-72-12 и 8(47396) 2-76-16;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах: 8 (47372) 2-17-68.

ИСТОЧНИК KP.RU