В Воронежской области число смертей от отравлений грибами увеличилось до семи
В Воронежской областной клинической больнице № 1 умерли трое мужчин, отравившихся грибами. По той же причине скончался 9-летний мальчик, ранее умерли три женщины.
Медики сообщили, что 9 августа в центр острых отравлений областной больницы №1 госпитализировали еще 8 человек, отравившихся грибами. На данный момент в стационаре областной больницы №1 находится 31 человек, из них двое – в крайне тяжелом состоянии.
Клиническая картина у всех отравившихся схожа с симптомами действия на организм токсинов бледной поганки. По данным регионального департамента здравоохранения, на интенсивную терапию одного пациента в сутки в среднем уходит по 100 – 150 тысяч рублей.
Медики советуют:
не собирайте грибы, в съедобности которых не уверены
не кормите грибами детей;
при первых признаках отравления (тошнота, рвота, боль в животе, расстройство стула) срочно вызывайте скорую.
ИСТОЧНИК KP.RU