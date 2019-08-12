В Воронежской области число смертей от отравлений грибами увеличилось до семи

СЕГОДНЯ 16:06 2019-08-12T16:14:12+03:00

Грибы сейчас пока лучше не собирать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Воронежской областной клинической больнице № 1 умерли трое мужчин, отравившихся грибами. По той же причине скончался 9-летний мальчик, ранее умерли три женщины.

Медики сообщили, что 9 августа в центр острых отравлений областной больницы №1 госпитализировали еще 8 человек, отравившихся грибами. На данный момент в стационаре областной больницы №1 находится 31 человек, из них двое – в крайне тяжелом состоянии.

Клиническая картина у всех отравившихся схожа с симптомами действия на организм токсинов бледной поганки. По данным регионального департамента здравоохранения, на интенсивную терапию одного пациента в сутки в среднем уходит по 100 – 150 тысяч рублей.

Медики советуют:

не собирайте грибы, в съедобности которых не уверены

не кормите грибами детей;

при первых признаках отравления (тошнота, рвота, боль в животе, расстройство стула) срочно вызывайте скорую.

ИСТОЧНИК KP.RU