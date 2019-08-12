В Воронежском заповеднике прошел День памяти Василия Пескова

СЕГОДНЯ 16:00 2019-08-12T16:00:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В годовщину смерти Василия Пескова 12 августа Воронежский заповедник по традиции собирает друзей на День памяти Василия Михайловича. В этом году, как и всегда, в визит-центре заповедника было многолюдно, приехали гости со всей России, объединенные любовью к творчеству нашего талантливого земляка.

Перед участниками Дня памяти выступили декан факультета журналистики КубГУ (г.Краснодар), представители факультета географии, ландшафтоведения и туризма ВГУ, сотрудник ВГАУ. В рамках мероприятия прошли презентации выставки А. Телегиной «Ландшафты Усманского бора» и новых поступлений в музей Василия Пескова.

Одним из главных событий дня стала презентация сборника материалов Песковских чтений «Василий Песков. Таёжный тупик с предысторией и продолжением». Первая глава этого издания посвящена лучшему газетному сериалу ХХ века — документальной повести «Таежный тупик» о староверах Лыковых, созданной Василием Песковым. Но это не только документальные очерки Василия Михайловича. На страницах соседствуют имена известных российских журналистов и сотрудников заповедной системы России. Это не случайно: сборник выпущен «Комсомольской правдой» совместно с Воронежским государственным природным биосферным заповедником имени Василия Пескова и его мемориальным музеем. Кроме «Таежного тупика» книга вобрала наиболее интересные воспоминания, прозвучавшие в разные годы на Песковских чтениях и Днях памяти, о самом Василии Михайловиче, о его природоохранной деятельности, о его первом очерке в воронежском «Молодом коммунаре» и первом очерке в «Комсомолке», а также его публикации в защиту заповедной системы России.

ИСТОЧНИК KP.RU