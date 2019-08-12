Госавтоинспекция раскрыла итоги сплошных проверок воронежских водителей

СЕГОДНЯ 14:18 2019-08-12T14:19:00+03:00

Мероприятие проходило в ночь с пятницы на субботу

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В ночь с 9 на 10 августа в Воронеже проходили так называемые сплошные проверки ГИБДД. Останавливали огромное количество автомобилей, искали нарушения. В ГУ МВД по Воронежской области поделились итогами мероприятия.

Всего зафиксировали 60 нарушений. Четырех водителей привлекли к ответственности за пьяное вождение. Двое отказались от медицинского освидетельствования. Еще двое попались пьяными за рулем повторно, их ждет уже не административная, а уголовная ответственность.

- Подобная практика контроля трезвости водителей в Воронеже будет продолжена, - говорят в Госавтоинспекции. - Обращаемся к участникам дорожного движения с просьбой сообщать о фактах грубых нарушений ПДД по телефонам 269-61-02 (круглосуточно) либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU