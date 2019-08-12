В Воронежской области школьник попал в реанимацию после того, как на него упали качели

СЕГОДНЯ 14:24 2019-08-12T14:24:11+03:00

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В пятницу, 9 августа, на традиционном фестивале «Казачье братство», который проводится в Подгоренском районе, произошел несчастный случай. 11-летний подросток решил покачаться на качелях, но тяжелая конструкция оказалась непрочной и рухнула на ребенка. В результате обрушения школьник получил несколько сложных переломов. Сейчас он находится в реанимации.

- По факту несчастного случая следователи Россошанского межрайоннного отдела начали процессуальную проверку, направленную на установление всех обстоятельств происшедшего, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК Воронежской области.

Не исключено, что итогом проверки станет возбуждение уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU