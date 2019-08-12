В Воронежской области отыскали водителя, который сбил пешехода и скрылся

СЕГОДНЯ 13:25 2019-08-12T13:29:21+03:00

Полицейские выясняют, двигался ли пострадавший пешеход по зебре. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

19-летний парень на "Ладе" не смог уйти незамеченным

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В Аннинском районе задержали предполагаемого виновника ДТП с пешеходом. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области. Авария произошла в райцентре примерно в час ночи.

По предварительным данным полиции, водитель "Лады-21099" сбил пешехода, 28-летнего местного жителя. Автомобилист даже не остановился и сразу нажал на газ. А пострадавшему потребовалась госпитализация: он получил серьезные травмы. За поиск нарушителя взялись силовики.

В итоге задержали 19-летнего местного жителя. Полицейские проводят проверку по факту аварии, выясняют ее причины.

ИСТОЧНИК KP.RU