2019-08-12T12:50:13+03:00
Общество

В Воронежской области насчитали 11,2% людей, относящихся к среднему классу

Это те, кто может купить машину и квартиру, а потом не голодать
Виктор ПАВЛОВ
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По данным статистиков, лишь каждый 10-й житель области осилит покупку машины.По данным статистиков, лишь каждый 10-й житель области осилит покупку машины.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Эксперты РИА "Новости" проанализировали, как много семей в каждом регионе страны относится к среднему классу. Рейтинг строили на основании уровня зарплат.

Под понятием "средний класс" подразумевали семьи, которые могут позволить покупку автомобиля и квартиры. При этом после ежемесячных выплат по кредитам для повседневных расходов у них остается не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека.

Воронежская область разместилась на 44-й позиции из 85-й. По данным аналитиков, доля среднего класса у нас - 11,2%. Для сравнения, в соседней Липецкой области - 11,9%, в Москве - 26,8%, у лидера рейтинга - Ямало-Ненецкого автономного округа - 45,2%. Средний результат по стране - 14,2%.

Ниже Воронежской области - Белгородская (9,6%), Ростовская (9,1%), Курская (8,3%), Тамбовская (6,6%). Анти-лидер рейтинга - республика Ингушетия. Там доля среднего класса - 1,9%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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