Воронежская студентка скончалась в Москве от неизвестной болезни

СЕГОДНЯ 12:30 2019-08-12T12:30:43+03:00

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Врачи Москвы ломают голову над загадочной смертью 20-летней студентки из Воронежа. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Девушка слегла с температурой под 40. Обратив внимание на покрасневшее горло, родители пришли к выводу, что у нее обычная ангина. Но на следующий день появилась рвота и другие признали ротавируса. Вызвали скорую помощь. Врачи не стали госпитализировать больную, назначили лечение.

Вскоре возникли новые симптомы: посинели ноги и руки, началась сильная боль в мышцах. Пригласили терапевта, но он не порекомендовал какого-то нового лечения. Тело девушки полностью онемело, она не могла даже шевелить губами. Прибывшие врачи скорой сказали, что она в коме, нужна срочная госпитализация. Но в реанимации уже не смогли вернуть больную к жизни.

Причину гибели установит экспертиза. Подозревают менингит, энцефалит или сепсис.

ИСТОЧНИК KP.RU