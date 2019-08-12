2019-08-12T12:30:10+03:00
Общество

Воронежские школьники отправились покорять Северный Кавказ

На 123-километровом маршруте хребты и вершины, горные реки, водопады и дольмены
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Центрального района Воронежафото управы Центрального района Воронежа
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На днях от управы Центрального района стартовала экспедиция из 39 ребят в возрасте от 12 до 18 лет в сопровождении четырех педагогов и трех опытных туристов-спортсменов. Школьники отправятся в горы Северного Кавказа, где им предстоит преодолеть 123-километровый маршрут от станицы Дербентской до поселка Криница. В пути их ждут хребты и вершины, горные реки, дольмены, водопады.

Подобные путешествия по России ежегодно организуются в Центральном районе более 30 лет. За это время юные воронежцы побывали на Тянь-Шане, Урале, Хибинах, Кавказе, Байкале и в других интересных местах.

В этом году управа Центрального района организовала поход совместно с Домом Детства и юношества при поддержке президентских грантов.

- Для безопасности все юные путешественники оснащены спутниковым коммуникатором, позволяющим отслеживать маршрут движения, отправлять и получать короткие сообщения из любой точки земного шара, даже там где нет WiFi и GSM сетей. Теперь родные и близкие в любое время могут посмотреть трек движения ребят, а также постоянно находится с ними на связи, - рассказали организаторы.

Из похода ребята вернуться с новыми впечатлениями накануне начала учебного года, 27 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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