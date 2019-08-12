2019-08-12T10:24:41+03:00
Происшествия

На трассе М-4 "Дон" в Воронежской области "ГАЗель" протаранила грузовик

Тяжелая машина стояла на обочине
Виктор ПАВЛОВ
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Вчера, 11 августа, примерно в 2.30 ночи на трассе М-4 "Дон" произошло смертельное ДТП. Об этом сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.

Авария случилась на 586 км трассы (Лискинский район). 32-летний водитель "ГАЗели-Некст" ехал в направлении Ростова-на-Дону. По неизвестной пока причине он не заметил стоящий на обочине грузовик "Мерседес". Произошло жуткое столкновение.

- Водитель автомобиля "ГАЗель" скончался на месте, - говорят в полиции. - По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

К сожалению, это не единственное страшное ДТП на трассе М-4 "Дон" за вчерашний день. В результате еще одного столкновения погибли двое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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