Между Москвой и Воронежем странным образом исчезают посылки со смартфонами

СЕГОДНЯ 09:18 2019-08-12T09:53:05+03:00

Все они отправляются из одного и того же сортировочного центра

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Несколько воронежцев не смогли получить смартфоны, заказанные на китайских сайтах. Как сообщил сотрудник службы безопасности Почты России, посылки загрузили в контейнер в Москве. Когда его открыли в Воронеже, то недосчитались пяти коробок с ценными устройствами.

- У меня не раз такое случалось, причем именно с отправлениями, которые грузили на Павелецком вокзале, - рассказал Александр Симонов, владелец воронежского магазина телефонов. - Посылка со смартфоном прилетает в Россию, "трекается" в сортировочном центре Шарапово (Марушкинское), и больше ее никто никогда не видит. Так пропали уже пять аппаратов.

Что делать в таких случаях? Если речь идет о заказе из онлайн-магазина, нужно получить от Почты документ, что посылка утеряна. Когда истечет срок доставки, открываем спор и прикладываем этот документ. Продавец должен компенсировать сумму заказа. Если же пропавшая посылка была отправлена обычным человеком, предстоит предъявлять претензии самой Почте.

ИСТОЧНИК KP.RU