2019-08-12T08:06:12+03:00
Происшествия

В Воронежской области в страшной аварии погибли два человека

Еще трое ранены
Юрий КОЗЛОВ
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Трех раненых на скорой увезли в больницу.Трех раненых на скорой увезли в больницу.Фото: из архива «КП»
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Жуткое ДТП произошло в воскресенье, 11 августа, около 20 часов на 653 километре трассы «Дон» в Павловском районе.

По данным ГИБДД, ВАЗ-2112, ехавший со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону, вынесло на встречную полосу. «Лада» врезалась в три машины: Volkswagen Jetta, Datsun on-Do и Skoda Octavia, а также в мотоцикл «Хонда».

В аварии погибли два водителя: 23-летний мотоциклист и мужчина, руливший «Ладой» (возраст его сейчас устанавливают). Попали в больницу с ранениями 34-летний водитель «Датсуна» и его 23-летний пассажир, а также 17-летняя девушка из Санкт-Петербурга, ехавшая в «Фольксвагене».

Водитель немецкой иномарки, 49-летний житель Северной столицы, и 23-летний житель Воронежской области, руливший «Хондой», за медицинской помощью не обращались.

Инспекторы ГИБДД выясняют, почему водитель «Лады» потерял контроль над машиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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