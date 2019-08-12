В Воронежской области в страшной аварии погибли два человека
Жуткое ДТП произошло в воскресенье, 11 августа, около 20 часов на 653 километре трассы «Дон» в Павловском районе.
По данным ГИБДД, ВАЗ-2112, ехавший со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону, вынесло на встречную полосу. «Лада» врезалась в три машины: Volkswagen Jetta, Datsun on-Do и Skoda Octavia, а также в мотоцикл «Хонда».
В аварии погибли два водителя: 23-летний мотоциклист и мужчина, руливший «Ладой» (возраст его сейчас устанавливают). Попали в больницу с ранениями 34-летний водитель «Датсуна» и его 23-летний пассажир, а также 17-летняя девушка из Санкт-Петербурга, ехавшая в «Фольксвагене».
Водитель немецкой иномарки, 49-летний житель Северной столицы, и 23-летний житель Воронежской области, руливший «Хондой», за медицинской помощью не обращались.
Инспекторы ГИБДД выясняют, почему водитель «Лады» потерял контроль над машиной.
ИСТОЧНИК KP.RU