Воронежцы увидят премьеру Angry Birds 2 на день раньше официального старта в прокате

СЕГОДНЯ 02:17 2019-08-12T02:19:40+03:00

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14 августа в кинотеатре «Синема парк» на день раньше официальной премьеры покажут фильм Angry Birds 2.

Птицы узнали о существовании голодных зеленых свиней, после чего началась священная война, которая длилась многие годы. Однако теперь на горизонте появился новый враг - Зета, обитательница третьего, замерзшего острова. Она считает, что все должны почувствовать на себе силу холода, и начинает атаку на дальних родственников, обитающих в теплых краях. Теперь птицы и свиньи должны объединиться, чтобы остановить заморозки.

Начало сеанса в 19.30. «Комсомолка» разыгрывает билеты на премьеру, подробности конкурса - в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU