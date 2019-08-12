Воронежцы увидят премьеру Angry Birds 2 на день раньше официального старта в прокате
14 августа в кинотеатре «Синема парк» на день раньше официальной премьеры покажут фильм Angry Birds 2.
Птицы узнали о существовании голодных зеленых свиней, после чего началась священная война, которая длилась многие годы. Однако теперь на горизонте появился новый враг - Зета, обитательница третьего, замерзшего острова. Она считает, что все должны почувствовать на себе силу холода, и начинает атаку на дальних родственников, обитающих в теплых краях. Теперь птицы и свиньи должны объединиться, чтобы остановить заморозки.
Начало сеанса в 19.30. «Комсомолка» разыгрывает билеты на премьеру, подробности конкурса - в соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU