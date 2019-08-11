Жители воронежских домов: «Уже неделю никто не хочет откачивать хлынувшую к нам канализацию»

СЕГОДНЯ 19:57 2019-08-11T19:58:20+03:00

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В паблике «Типичный Воронеж» пользователь Дмитрий Попов разместил пост, где бьет тревогу. По его словам, жители домов №№ 42 и 44 на улице Чапаева уже неделю страдают от поднимающейся вверх в люках канализации, на улице и в квартирах стоит невыносимая вонь, а коммунальщики не спешат решать проблему. Ко всем бедам стало больше комаров, которые, как известно, разносят инфекции. Люки прикрывают всем, чем можно, чтобы хоть немного уменьшить ужасный запах.

Люки прикрывают всем, чем можно.Фото: Дмитрий Попов.

В мэрии Воронежа сообщили, что информацию приняли, все необходимые службы о ЧП оповестят, и проблему постараются решит как можно скорее.

ИСТОЧНИК KP.RU