Воронежец плавает быстрее всех пожарных и полицейских мира
Вадим Фетисов завоевал золото и бронзу на Играх двух силовых ведомств в Китае [фото]
Вадим Фетисов (в центре) - на верхней ступени пьедестала.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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Капитан (это звание) Вадим Фетисов в третий день XVIII Всемирных игр полицейских и пожарных в городе Ченду Китайской Народной Республики выиграл соревнования на 100-метровке брассом. Второе и третье место заняли соответственно бразильский и испанский спортсмены.
Ранее Фетисов занял третье место на дистанции 50 метров баттерфляем. Он уступил соперникам из Гонконга и Китая.
Не исключено, что это не последняя медаль воронежского инспектора ГИБДД. Об его потенциале говорит то, что на прошлогодних Европейских играх полицейских и пожарных Фетисов стал 8-кратным чемпионом по плаванию.
ИСТОЧНИК KP.RU