Воронежец плавает быстрее всех пожарных и полицейских мира

СЕГОДНЯ 19:36 2019-08-11T19:36:53+03:00

Вадим Фетисов (в центре) - на верхней ступени пьедестала. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Вадим Фетисов завоевал золото и бронзу на Играх двух силовых ведомств в Китае [фото]

Изменить размер текста: A A

Капитан (это звание) Вадим Фетисов в третий день XVIII Всемирных игр полицейских и пожарных в городе Ченду Китайской Народной Республики выиграл соревнования на 100-метровке брассом. Второе и третье место заняли соответственно бразильский и испанский спортсмены.

Ранее Фетисов занял третье место на дистанции 50 метров баттерфляем. Он уступил соперникам из Гонконга и Китая.

Не исключено, что это не последняя медаль воронежского инспектора ГИБДД. Об его потенциале говорит то, что на прошлогодних Европейских играх полицейских и пожарных Фетисов стал 8-кратным чемпионом по плаванию.

ИСТОЧНИК KP.RU