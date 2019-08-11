Воронежец взял серебро Кубка мира по прыжкам с 27-метровой скалы

СЕГОДНЯ 19:06 2019-08-11T19:06:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Крыму уже третий год подряд проходит Кубок мира по клифф-дайвингу Crimea Cliff Diving World Cup. Участники соревнований прыгали со скалы Дива высотой 27 метров. В Кубке мира участвовали воронежские спортсмены-экстремалы Никита Федотов и Артем Сильченко.

Артем на этот раз остался вне призовой тройки, а вот Никита в нее попал. Причем он завоевал «серебро». Выиграл соревнования опытнейший англичанин Гэри Хант. Третьим стал чех Михал Навратил.

Вместе с местом на пьедестале спортсмены, вошедшие в тройку призеров, получили и солидный денежный куш. Хант – 7000 долларов, Федотов – 6000, Навратил – 5000.

Для Никиты Федотова серебро стало неожиданным успехом. Он заявил, что не знает даже, куда потратить выигранные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU