Чиновники считают, что остаться в живых воронежцам стало стоить дороже

СЕГОДНЯ 18:06 2019-08-11T18:06:55+03:00

По мнению чиновников, чтобы выжить, не обязательно иметь толстый кошелек. Фото: из архива «КП»

Изменить размер текста: A A

В правительстве Воронежской области утвердили величину прожиточного минимума за второй квартал 2019 года. Напомним, эта сумма влияет на размер различных социальных выплат. Государство может оказать помощь тем семьям, где средний доход на члена семьи оказывается меньше прожиточного минимума.

Так вот, теперь, по расчетам чиновников, чтобы выжить, то есть, более-менее нормально питаться и при этом исправно заплатить все коммунальные платежи, нужно в среднем 9410 рублей. В первом квартале минимум составлял 9233 рубля (на 177 меньше).

По традиции «средняя температура по больнице» разбавляется данными по разным группам населения. Для тех, кто оформлен на работе, прожиточный минимум составил 10140 рублей (в первом квартале – 9952). Пенсионеры могут не протянуть ног, по расчетам чиновников, на 7841 рубль в месяц (было 7710), дети – на 9190 рублей (ранее 8976).

Для сравнения: прожиточный минимум в целом по России составляет 10444 рубля. Для трудоспособного населения – 11280, для пенсионеров – 8583, для детей – 10390.

ИСТОЧНИК KP.RU