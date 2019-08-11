В Воронежской области дошло до суда дело водителя-пьяницы, перевернувшегося на мопеде

СЕГОДНЯ 17:35 2019-08-11T17:35:41+03:00

Мужчина после ДТП еще и отказался пройти алкотест

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Петропавловские полицейские направили в суд дело 40-летнего жителя Калачеевского района. Его ловили пьяным за рулем в мае. А 19 июня на улице Ленина села Старая Криуша Петропавловского района он не справился с управлением мопедом и перевернулся. Понятное дело, опять был подшофе. Алкотест проходить отказался.

В итоге к административному делу мужчины прибавилось уголовное дело. По статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU